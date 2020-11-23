【安聯投信】消化疫情雜音 全球多數地區股市資金淨流入

市場消息好壞參半，投資人同時衡量疫情進一步發展與即將上市的疫苗，股市震盪。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除已開發歐洲股市微幅淨流出約 2.67 億美元外，全球多數地區股市迎來資金淨流入，其中美股以 94.35 億美元的淨流入，動能居全球股市之冠。

安聯投信表示，上周關於疫情的正負面消息拉扯市場情緒，雖有超過一家美國藥廠在疫苗研發上傳出正面消息，但隨著確診人數快速增加，美國多州於上周重啟防疫管制，使得一度受到疫苗激勵而創高的美國股市漲幅被壓抑，航空類股受到影響相對較大，美股包括標普、道瓊等指數單周小幅收跌，那斯達克及費半等以科技為主的指數則是上揚，市場持續消化疫情相關多空雜音。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，近日在包括 pfizer、Moderna 兩間美國藥廠陸續傳出疫苗效力達 95% 以上的正面消息後，提高了市場對於經濟復甦的期待，並使風險性資產表現強勁，美股標普及道瓊兩大指數更是在 16 日雙雙再次寫下新高紀錄，其中標普 500 本益比近期來到約 31 倍的位置，也使部分投資人擔心美股開始已有較為昂貴的風險。

謝佳伶表示，雖從本益比來看美股的確來到近 10 年來高位，但從政策、利率等面向來看，過往評估的標準在今日可能也需調整。首先，聯準會今年為應對肺炎衝擊而釋出的大規模量化寬鬆政策使得市場資金湧現，持續推高各式資產價格，今年甚至數次出現股債齊漲現象；其次，相對於 2000 年時美國 10 年期公債殖利率高達 6.7%，但現今僅維持在 0.7%-0.9% 上下的水準，在公債更加昂貴的狀況下，過度寬鬆的資金無處可去，或也將持續助長股市攀升。

謝佳伶指出，除上述條件與過去不同，使得評價美股時標準應逐漸隨時間改變外，從基本面項因素－企業獲利來看，也相對正面。雖在疫情影響下，今年美股企業獲利於第一季多受到明顯衝擊，但觀察第二、三季表現則普遍優於預期，可看出已穩步回穩，部分指標科技企業更是無具疫情繳出創高紀錄，長線上來看，也有望成為驅動股市後續上攻的正面推力。

謝佳伶建議，在政策與資金挹注、基本面相對穩健的前提下，投資人應將美國成長股投資組合作為資產主要成長動能。然而由於此時包括第二波疫情、政治貿易等變數仍未消除，市場不排除也會受到突如其來的利空衝擊而出現波動，故建議可在成長股外也納入可提供穩定息收的美國高收益債、可隨股市上漲同時兼具債券緩跌特色的可轉債，結合三大不同資產的各自特色與強項，在緩解下檔風險時，也不錯過成長契機。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期盤勢在基本面與資金面的支撐下仍呈健康輪動格局，加上下檔支撐仍強穩健，市場資金持續偏好明年成長與中長期趨勢受惠族群，後市仍可正面偏多看待台股。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，美國總統大選逐漸明朗，原有的不確定性也陸續轉為確定，使得投資人看待股市開始回歸基本面。從訂單角度觀察，目前不論是科技還是傳產能見度仍然強勁，至明年第一季應仍可持續維持相對較佳水準。

在操作建議上，蕭惠中建議目前可均衡布局包括電子、傳產與金融在內等各類股，除可在指數位於相對高點時有效分散投組，也因在目前市場資金輪動的偏多格局下，資金會從陸續流向較低評價標的，如此配置也可多元參與各類股成長。

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