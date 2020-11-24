美國11月製造業PMI寫2014年以來最高 美元聞訊強彈
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IHS Markit 週一 (23 日) 公布美國最新 PMI 報告，美國 11 月綜合採購經理人指數 (PMI) 持續擴張，速度為 5 年來最佳，需求強勁回升帶動服務業招聘活動創下 2009 年有紀錄以來最高，樂觀數據帶動美元指數自 3 個月低點反彈。
Markit 美國 PMI 報告：
- 11 月製造業 PMI 初值報 56.7，預期 52.5，前值 53.4
- 11 月服務業 PMI 初值報 57.7，預期 55.8，前值 56.9
- 11 月綜合 PMI 初值報 57.9，前值 56.3
- 11 月製造業產出指數報 58.7，前值 53.3
在製造業和服務業帶動下，美國 11 月 Markit 綜合 PMI 持續擴張，增速創 2015 年 3 月以來最快。其中，製造業 PMI 初值為 56.7，寫下 2014 年 9 月以來最高；服務業 PMI 初值為 57.7，為 2015 年 3 月以來最高。
從細項來看，除了商業活動急劇增加外，11 月新訂單也顯著增加，增速為 2018 年 6 月以來最快。由於 11 月新增出口訂單僅小幅回升，由此可知，新訂單成長主要受到國內需求帶動。
值得注意的是，11 月服務業招聘增幅創下有紀錄以來最高，其中多半由服務業貢獻，強勁的僱傭狀況同時推高物價和薪資，商品和服務的平均價格漲幅均刷新紀錄。
數據發布後，美元指數收復開盤跌勢，上漲 0.28% 至 92.65。
IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，11 月數據好轉反映需求強勁回升，這反過來鼓勵企業以創紀錄的速度僱用新員工。
Williamson 認為，企業對於接下來一年的信心水平已攀至 6 年新高，反映出選後的投資人信心已有所提振，以及疫苗將在不久後帶動商業情況恢復正常的樂觀前景。