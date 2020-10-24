美國10月綜合PMI升至1年多高位 企業樂觀情緒走高

諮詢機構 IHS Markit 週五 (23 日) 公布最新美國採購經理人指數 (PMI) 初值，10 月美國製造業、服務業活動持續擴張，帶動綜合 PMI 升至 1 年多新高，雖然企業對於大選及疫情勢頭較謹慎，導致新訂單和業務增長略微放緩，企業對於未來前景依舊樂觀。

IHS Markit 美國 10 月 PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 53.3，高於前值 53.2

服務業 PMI 初值報 56，高於前值 54.6

綜合 PMI 初值報 55.5，高於前值 54.3

製造業產出指數初值報 53，低於前值 53.1

Markit 美國綜合 PMI 指數和 GDP 走勢圖 (圖：IHS Markit)

10 月美國製造業及商業活動均持續擴張，尤其在服務業帶動下，綜合 PMI 升至 55.5，創下 2019 年 2 月以來最高水平。

由於疫情危機仍持續影響需求，10 月新訂單增速略微放緩，此外，部分企業指出，因不確定性加劇，有許多客戶將訂單延後至總統大選後。

儘管如此，報告指出，整體來說新業務增長依舊保持穩定，且增速為 2019 年 3 月以來第二快，商業信心亦顯著回升。企業對於未來產出前景的樂觀預期，主要來自客戶需求持續復甦、選後政治不確定性緩和，以及待疫情緩解後將解除防疫限制措施。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「美國似乎已在強勁的經濟基礎上展開第四季，商業活動以 2019 年初以來最快速度增長。隨著適應疫情狀況的企業數量增加，服務業帶動了商業活動擴張，在家庭和企業需求增長之下，製造業也持續穩健成長。

Williamson 認為，僱傭狀況和新訂單增速放緩的部分原因，在於對選前達成新紓困案的質疑。不過由於人們普遍確信紓困案會在大選後出爐，企業對於前景的樂觀情緒依舊高漲。