美國10月綜合PMI升至1年多高位 企業樂觀情緒走高
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諮詢機構 IHS Markit 週五 (23 日) 公布最新美國採購經理人指數 (PMI) 初值，10 月美國製造業、服務業活動持續擴張，帶動綜合 PMI 升至 1 年多新高，雖然企業對於大選及疫情勢頭較謹慎，導致新訂單和業務增長略微放緩，企業對於未來前景依舊樂觀。
IHS Markit 美國 10 月 PMI 報告：
- 製造業 PMI 初值報 53.3，高於前值 53.2
- 服務業 PMI 初值報 56，高於前值 54.6
- 綜合 PMI 初值報 55.5，高於前值 54.3
- 製造業產出指數初值報 53，低於前值 53.1
10 月美國製造業及商業活動均持續擴張，尤其在服務業帶動下，綜合 PMI 升至 55.5，創下 2019 年 2 月以來最高水平。
由於疫情危機仍持續影響需求，10 月新訂單增速略微放緩，此外，部分企業指出，因不確定性加劇，有許多客戶將訂單延後至總統大選後。
儘管如此，報告指出，整體來說新業務增長依舊保持穩定，且增速為 2019 年 3 月以來第二快，商業信心亦顯著回升。企業對於未來產出前景的樂觀預期，主要來自客戶需求持續復甦、選後政治不確定性緩和，以及待疫情緩解後將解除防疫限制措施。
IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「美國似乎已在強勁的經濟基礎上展開第四季，商業活動以 2019 年初以來最快速度增長。隨著適應疫情狀況的企業數量增加，服務業帶動了商業活動擴張，在家庭和企業需求增長之下，製造業也持續穩健成長。
Williamson 認為，僱傭狀況和新訂單增速放緩的部分原因，在於對選前達成新紓困案的質疑。不過由於人們普遍確信紓困案會在大選後出爐，企業對於前景的樂觀情緒依舊高漲。