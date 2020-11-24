特斯拉瘋創紀錄！Wedbush 新牛市目標價 1000 美元

投行 Wedbush 看好全球電動汽車需求將強勢揚升，將特斯拉新牛市目標價上提至 1000 美元，特斯拉週一 (23 日) 股價創下盤中歷史新高。

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，電動汽車需求將出現重大變化，特斯拉將顯而易見地成為電動汽車的領導品牌。

受此消息激勵，特斯拉 (TSLA-US) 周一盤中觸及 525.15 美元，創下盤中新高，終場收紅 6.56% 至 521.73 美元，刷下歷史新高紀錄。

其他電動汽車概念股全數翻揚，蔚來 (NIO-US) 漲逾 12.45% 至每股 55.38 美元，刷歷史新高，小鵬汽車 (XPEV-US) 漲 33.92% 至 72.17 美元，亦刷新高紀錄。

Daniel Ives 研判，全球電動汽車需求將出現重大變化，預計電動汽車將從目前佔汽車總銷量的 3% 上升到 2025 年的 10%。

Daniel Ives 稱，隨著特斯拉持續盈利，也實現了納入為標普成分股，特斯拉牛市場景皆與 2021 年電動汽車需求增長步伐有關。

Daniel Ives 解釋，這將在未來幾年內使領先者特斯拉獲得巨額收益，特別是在中國地區，鑑於今年中國超級工廠交貨達 15 萬輛，相信到 2022 年它將佔特斯拉交車量的 40% 左右。

Daniel Ives 重申特斯拉「持有」評級，將目標價從 500 美元上調至 560 美元，將牛市目標價從 800 美元提高了 25% 至 1,000 美元。