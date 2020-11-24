最新！拜登公布第一波內閣名單 破天荒首位女性情報首長

週一 (23 日) 美國總統當選人拜登於過渡政府網站公布了第一波內閣名單，拜登提名了一批經驗豐富內閣人士，提名首位拉丁裔國土安全部部長，和首位女性情報首長。

拜登先前已承諾未來將走向多元化內閣，意味著未來拜登內閣中有可能出現歷史上首位拉丁 / 非裔、女性首長、或是年輕世代。

拜登公布第一波內閣名單 (圖片：拜登於過渡政府網站)

拜登週一公布第一波內閣名單符合其承諾，名單如下：

拜登任命布林肯 (Antony Blinken) 為美國國務卿，布林肯國務院職涯豐富，曾擔任拜登的國安幕僚數十年，外交政策資歷可追溯到柯林頓政府時期。

拜登提名馬約卡斯 (Alejandro Mayorkas) 為國土安全部部長，他是首位被提名擔任國土安全部部長的拉丁裔移民，此前馬約卡斯曾擔任前國土安全部副部長。

美國中央情報局 (CIA) 前副局長海恩斯 (Avril Haines) 擔任國家情報總監，成為美國情報界的第一位女性首長。

黑人女外交官格林菲爾德 (Linda Thomas-Greenfield) 被提名為美國駐聯合國大使。

新任白宮國家安全顧問提名人為蘇利文 (Jake Sullivan) ，他曾是拜登的高級競選顧問、亦是拜登作為副總統時的國安幕僚，過去他曾是前國務卿希拉蕊．柯林頓 (Hillary Clinton) 最貼身的幕僚之一。

43 歲的蘇利文將成為數十年來擔任國家安全顧問的最年輕的人之一，他曾表示，有效的美國外交政策植根於國內強大的民主體制。

拜登還任命民主黨資深參議員、前國務卿凱瑞 (John Kerry) 作為氣候變遷事務總統特使，這是美國國家安全委員會 (National Security Council) 首次正式任命氣候高級特使。

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