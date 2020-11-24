黑田東彥：貨幣寬鬆政策 尚無具體檢討必要

日本央行 (Bank of Japan) 總裁黑田東彥 24 日 (週二) 在日本參議院財政金融委員會上，就「通貨及金融調節相關報告書」進行說明。他認為經濟、物價的未來展望有很高的不確定性、下行風險很大，指出「將繼續確實的實施目前的貨幣寬鬆政策，在企業等的資金調度支援及金融市場的安定維持作出努力。」

黑田總裁也表示，在當前會注視肺炎疫情影響，若有必要會毫不猶豫採取追加貨幣寬鬆措施。

另外他也提到，由於肺炎疫情在日本各地擴大及公眾衛生措施的影響下，「難以避免景氣復甦停留在緩慢步調。」

日本央行為因應肺炎疫情，更積極買入國債。今年三月底時，在發行餘額及各個市場的持有比率方面，國債占 44%、ETF 有 6%，REIT 也有 5%。黑田表示「整體金融市場處於神經質的狀況」，「在脫離貨幣寬鬆的時間點上，還不到檢討具體因應的局面」。

儘管肺炎疫情的相關對策已增加日本財政負擔，但黑田認為「中長期國債的信任確保，與機動性的財政動員並不互相矛盾」。針對聯準會 (Fed) 打算於年底停止與肺炎疫情相關的緊急融資，黑田指出「聯準會在貨幣寬鬆的態度上，完全沒有改變」。

日本央行於本月 10 日宣布，針對地方銀行及信用金庫等對象，如果達成營運效率化目標，將給予額外的 0.1% 特別利息。

黑田對此表示「目的並非在於地域金融機構的合併、統合，而是希望強化經營基礎強化方面給予援助」。