IC Insights預測 台積電2020年全球半導體供應排行第三

IC Insights 預測全球最大晶圓代工廠的台積電 (2330-TW)，在 2020 年的全球半導體供應商排行將名列第三，落在英特爾 (INTC-US) 及三星電子 (005930-KR) 之後。

南韓媒體《韓聯社》在週二 (24 日) 報導當中，引用 IC Insights 同 (24) 日公布的報告指出，今年三星電子的半導體雖然銷售暢旺，也仍然不敵全球龍頭的英特爾，依然在今年屈居第二。

IC Insights 預測在 2020 年，英特爾的半導體銷售額將達到 738 億美元、年增 4%，三星電子將達到 604 億美元、年增 9%，台積電將達到 454 億美元、年增 31%。

三星電子是全球最大的記憶體製造商，由於市場蓬勃發展，該公司過去在 2017 及 2018 年的半導體銷售，也曾經超車英特爾。

另外在今年第四、第五名方面，則分別預測由全球 DRAM 市占第二的南韓 SK 海力士 (000660-KR)(264 億美元、年增 14%) 及美國記憶體龍頭大廠美光 (MU-US)(216 億美元) 拿下。

IC Insights 預測今年半導體廠的銷售前十五名，合計金額將年增 13% 至 3554 億美元。這個數字是全球半導體產業預估年增幅 6% 的兩倍以上。

IC Insights 在報告中表示：「在新冠肺炎 (COVID-19) 衝擊下，半導體產業是今年復原力最強的市場之一，即使疫情造成全球景氣在 2020 年嚴重衰退，卻也加速了數位轉型 (Digital Transformation)，帶動半導體市場穩健增長。」

在 IC Insights 所列出的 2020 年全球前十五名晶片供應商當中，有八家來自美國，台灣、南韓、歐洲各有兩家，以及一家日本公司。