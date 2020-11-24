雄獅拚擴大國旅布局 鎖定中高端客戶推廣鐵道旅遊

旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 董事長王文傑今 (24) 日指出，預測未來 30 年軌道將成國人生活常態性的交通工具，發展最具潛力的軌道經濟學已成為雄獅首重目標之一，將全力經營鐵道旅遊，並鎖定中高端客群，推廣觀光列車相關包套行程。

王文杰表示，雄獅與台鐵合作推出「鳴日號」，希望透過觀光列車和每個車站、在地產業串接，而雄獅也在車廂內導入設計美學，藉此迎接「美學觀光列車」所代表的 2022 鐵道旅遊年。

王文傑強調，將以日本、瑞士為標竿，透過整合官方與民間的資源，並與優質旅遊同業合作共好，建構出具國際水準的台灣鐵道文化旅遊體驗。

雄獅「鳴日號」主打五星服務品質，提供有米其林美食，同時帶領旅客體驗產地食材，並搭配地方主題提供在地文化展演場域。

王文傑進一步指出，將以精準行銷的方式，鎖定中高端客戶族群，來推廣觀光列車相關包套行程。

受到疫情衝擊，雄獅前 10 月合併營收 59.45 億元，年減近 77%，而前三季稅後虧損 3.39 億元，每股虧損 4.84 元，今年以來雄獅積極轉向擴大國旅布局，並提前布局明後年的單車、鐵道旅遊主題，力拚營運落底回溫。