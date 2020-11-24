〈台股盤後〉高檔獲利了結賣壓出籠 「萬四」前卻步回測5日線

美股四大指數周一全面走揚，台股今 (24) 日早盤由晶圓雙雄領軍強漲，攀升至 13951 點，再寫歷史新高，但高檔獲利了結賣壓出籠，台積電翻黑，鴻海、大立光與聯發科等電子權值股也同步走跌，台塑四寶及金融權值股無力撐盤，指數一度失守 13800 點關卡，終場下跌 70.88 點，收在 13807.13 點，回測 5 日線，成交量擴增至 2632.1 億元。

電子權值股方面，台積電早盤一度衝上 500 元，不久隨即翻黑，終場下跌 0.9%，收在 492 元，跌破 5 日線；鴻海同樣在開盤後不久翻黑，下跌 1.08%，收在 82 元；聯發科走勢震盪，小跌 0.13%，以 742 元作收。

至於股王大立光，走勢同樣震盪，下挫 0.88%，收在 3370 元，市值達 4519.17 億元，而聯電則是表現續強，股價開高走高，大漲 4.95%，收在 38.15 元，續創 2002 年 7 月以來新高，市值達到 4896.36 億元，超越大立光及台化，擠進台股市值第十大。

被動元件族群受惠漲價題材激勵，蜜忘實、華容亮燈漲停，凱美、國巨、大毅漲幅均超過 4%，禾伸堂、興勤表現也不俗。

PCB 族群也獲市場資金青睞，金像電受惠外資喊買，大漲半根停板，欣興上漲超過 4%，健鼎、慶生、楠梓電、建榮也都站穩盤上。

法人指出，台股望「萬四」卻步，顯示高檔調節賣壓出籠，短線恐陷入震盪整理格局，但台股第四季進入產業與法人作帳旺季，加上全球資金寬鬆，外資積極買超台股，整體多方格局不變。