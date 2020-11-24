【日盛投顧】指數創高後拉回

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (13，779 點)、10 日線(13，580 點)、月線(13，205 點) 之上，盤中創新高後拉回，最終下跌 70.88 點，跌幅 0.51%，收在 13，807.13 點，成交金額為 2，648.11 億元。三大法人合計賣超 51.39 億元，外資賣超 47.77 億元、投信賣超 5.44 億元、自營商買超 1.81 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，背離走勢較不利盤勢發展，後勢仍需量價得宜。

(2)、均線：支撐為 10 日線 (約 13，580 點) 附近，壓力為 14，000 點附近。

(3)、技術指標：KD 交叉向下，K 值高於 80 來至超買區，短線高檔震盪。

3. 櫃買指數跌幅 0.26%，收在 172.61 點，與加權指數同步創高拉回。支撐為約 169.5 點附近，壓力為 175 點附近，KD 向上缺口收斂，K 值高於 80 來至超買區，短線高檔整理。

4. 觀盤重點：指數目前沿 5 日線走強，短線未跌破前，仍屬多頭格局，目前持股比重可維持六成，跌破才有轉弱疑慮，再行調整至五成比重，但波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多。台股選股方向為半導體、被動元件、金融、車用、內需等族群。

被動元件、PCB、IC 封測、面板走勢強勁

1. 被動元件：2021 年 5G 相關、車用，以及 PC／NB 等終端應用持續拉貨挹注，產業趨勢轉偏樂觀，相關個股如 2327 國巨、3236 千如、6127 九豪、2456 奇力新等股價強於大盤。

2.PCB：5G 需求持續提升，相關 PCB 規格提升及用量增加，將可望帶動族群營運向上，個股如 3189 景碩、8046 南電、2368 金像電、3037 欣興、6274 台燿、6213 聯茂等皆可望受惠。

3.IC 封測：今年整體產值可望挑戰雙位數成長，相關個股如 6510 精測、6683 雍智科技、2369 菱生、2329 華泰、2441 超豐等股價抗跌。

4. 面板：雖然缺料問題尚存，但是面板報價持續漲勢，顯示近期需求未減少，帶動面板雙雄 2409 友達、3481 群創、6116 彩晶等股價受激勵。