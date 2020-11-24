外資大買面板雙虎、PCB族群 反手調節晶圓雙雄

台股今 (24) 日受高檔獲利了結賣壓出籠影響，電子權值股同步翻黑，終場下跌 70.88 點，收 13807.13 點，量增回測 5 日線。外資大買面板雙虎及金像電、欣興等 PCB 族群，晶圓雙雄則遭外資調節。

三大法人方面，外資昨日回補百億後，今日又轉為賣超 47.68 億元；投信續賣超 5.43 億元；自營商持續買超 1.81 億元，為連 5 買，三大法人共賣超 51.39 億元。

期貨方面，外資加碼多單 544 口，多單未平倉口數增至 17826 口；投信增持多單 361 口，空單未平倉口數降至 25085 口；自營商增持空單 778 口，多單未平倉口數降至 14256 口。

觀察外資買超方面，主要集中在電子股，大買面板雙虎群創 ，買超友達 3.6 萬張、群創 1.4 萬張，PCB 族群金像電、欣興也分別獲外資買超 1.2 萬、1.1 萬張，記憶體廠旺宏持續獲外資青睞、買超 1 萬張。除欣興外，載板廠南電、景碩也獲大買超過 4000 張。

外資賣超標的相對分散，元大滬深 300 正 2 遭外資大賣 1.8 萬張，台積電也遭調節 1.1 萬張，華邦電、富邦 VIX 均遭賣超超過 9000 張，聯電也遭賣超 7796 張、鴻海遭賣超 5181 張。

金融股永豐金、新光金、中信金、兆豐金遭外資大賣逾 5000 張；傳產股包括力麗、華新、燁輝、國喬、台泥、中石化、長榮航、中鴻，均遭外資賣超超過 4000 張。

法人指出，台股望「萬四」卻步，顯示高檔調節賣壓出籠，短線恐陷入震盪整理格局，但台股第四季進入產業與法人作帳旺季，加上全球資金寬鬆，整體多方格局不變。