正德將發債改善財務結構 看散裝市況有望接棒貨櫃

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (24) 日宣布，發行 4 億三年期有擔保普通公司債已申報生效，並取得上櫃同意函，將有助改善財務結構，長短期負債趨向合理，及旗下船隊擴充穩定成長；展望後市，正德看好，市場上的貨櫃船舶供不應求後，依過去經驗可推估，散裝市況的 BDI 指數也可望接著大幅上揚。

正德說明，近兩年調整船隊營運模式，出售萬噸以下小船，購入 4-6 萬噸船舶，並以長約鎖住獲利，整體效益逐季發酵顯現，前三季毛利率達 28.4%，年增 2.87 個百分點。

隨著貨櫃航運大幅復甦成長，正德認為，依過去經驗來看，BDI 指數有望接著大幅上揚，主要原因在於過去幾年船公司不願投資新船，船廠訂單減少，下水加入營運更少，而舊船拆解多，帶動貨櫃航運 V 型反彈。

目前正德船隊共 14 艘，其中 12 艘持有 1 年以上到 10 年長期租約，其餘 2 艘採 1 年內短期出租，租家主要營運航線涵蓋全球。

正德坦言，近期市場干擾因素太多，如中國停止採購澳洲煤碳、美疫情升高經濟活動放緩，不過，冬季風雪季逼近，大宗貨搶在冰封前運送，加上船舶供給受限，對後市審慎樂觀看待。

正德前三季稅後純益 7479 萬元，年增 37.8%，每股純益 (EPS)0.49 元。