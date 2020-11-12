〈海運業獲利衝高〉陽明Q3獲利寫10年來單季新高 前三季轉盈 EPS 0.71元

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，單季稅後純益 27.37 億元，每股純益(EPS)1.05 元，不僅終結連 6 季虧損，更創 2010 年第四季以來單季新高，並帶動前三季轉盈，每股純益 0.71 元。

陽明第三季合併營收 388.54 億元，年增 2.83%，營業毛利 56.87 億元，年增 155.42%，毛利率 14.63%，年增 8.74 個百分點，營業利益 41.44 億元，年增 810.74%，營業利益率 10.67%，年增 12.21 個百分點。

而陽明前三季合併營收為 1052.47 億元，營運量 365.54 萬 TEU，稅後純益 18.51 億元，年增幅高達 155.68%，每股純益 0.71 元，成功轉虧為盈。

陽明指出，由於疫情影響，第三季營運量 127.78 萬 TEU，較去年同期下降 10.99%，不過，8 月中旬起歐美廠商陸續回補庫存，加上疫情造成生活型態改變，帶動電子商務發展，防疫物資、健身器材和居家生活及辦公用品等需求同步成長，使市場艙位需求大增，促使運價上揚。

展望第四季，陽明表示，目前海運市場需求仍暢旺，已依不同航段市場需要提供最適運能以滿足客戶需求；展望未來，據國際知名海運顧問機構 Alphaliner 最新數據預估，明年市場供需將較今年樂觀，需求成長可達 3.3%，高於供給成長率 3.0%。

惟須留意，在新冠肺炎疫情復燃及美中經貿政策變化影響下，貨櫃航運市場乃存有許多不確定性，陽明強調，將持續強化業務攬貨能力及提升航線服務品質，以財務穩健為首要發展目標。

另外，陽明董事會今日也通過總經理暨總營運長一職，由策略長暨副總經理杜書勤接任。

杜書勤於民國 81 年進入陽明服務，歷任業務部、企劃部，熟悉航線營運與業務推展，並曾派駐上海和寧波、接任陽明海運 (香港) 有限公司董事總經理，深入前線瞭解業務市場脈動，於今年升任策略長和副總經理職務，歷練完整豐富。