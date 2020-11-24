群創旗下睿生光電攜手屏科大 搶攻寵物X光醫療商機

面板大廠群創 (3481-TW) 旗下睿生光電今 (24) 日宣布與國立屏東科技大學簽署策略聯盟備忘錄，強化產學合作能量，睿生將提供 X 光平板偵檢器 - Mix V14C，結合屏科大研究，建構寵物 X 光拍攝參數及影像系統，搶攻寵物醫療商機。

群創去年成立首家新創公司睿生光電，主攻 X 光醫療面板技術，從設計、研發、製造一手包辦，是台灣首家 100% 整機設計、製造 X 光平板偵檢器廠商，陸續通過美國食品藥物管理局 (FDA)、歐盟 (CE)、台灣食品藥物管理署 (TFDA) 三大醫療體系認證，並導入獸醫、人醫市場。

據統計，截至今年底，台灣登記犬貓數量將超過 15 歲以下小孩，估計每年將創造逾 217 億元商機，睿生光電表示，將積極布局寵物醫療市場，提供影像品質給寵物，並透過與屏科大產學合作，將學界研發技術能量，轉化成醫療商品，並提升台灣自製高階醫療器材能力。

睿生光電由群創總經理楊柱祥擔任董事長，資本額約新台幣 2 億元，以 X 光影像檢測為主要業務，瞄準全球預防醫療服務商機，未來也將持續拓展中國、日本、韓國、歐洲、美國等海外市場商機。