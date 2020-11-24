中國旺旺上半年營收、獲利雙位數成長 優市場預期

中國旺旺控股 (00151-HK) 公告 2020 財年上半年財報，累計營收近 103 億人民幣，年增 10.7%，稅後純益達人民幣 (以下同) 19.5 億元，年成長 20.9%，均呈雙位數成長，優於市場預期。

隨著疫情趨緩，旺旺銷售狀況恢復良好，各通路、各產品類別營收均快速成長，旺旺指出，主要受惠於多元化通路及多品牌策略，逐步顯現成效，過去 4 年上半年的營收複合成長率達 5%，顯示多元通路發展將是未來持續成長的動能。

旺旺持續耕耘傳統通路，加強管控市場秩序及經銷商貨齡，帶動上半年傳統通路營收年增幅達雙位數；同時，新興通路也快速擴張，上半年占公司整體營收的中高個位數。除了多元化拓展 B2B、B2C 模式外，旺旺還透過活潑多樣的數位行銷推出新品，強化與消費者的情感交流。

旺旺 2020 財年 (4/1-9/30) 三大類產品銷售成績亮眼，其中，米果類營收年增 9.4%；乳飲品類營收年增 7.4%，主力品項旺仔牛奶年增 7%；休閒類營收年增 17.7%，成長幅度驚人。

旺旺近年持續開發多元子品牌，延展產品面向年齡層，並逐步開發注重低卡營養、含有營養元素的產品。公司指出，近 3 年推出的新品在 2020 財年上半年營收占中高個位數。

根據財報顯示，旺旺現金流充沛，截至 2020 年 9 月 30 日現金及等價物達 173.39 億元，淨現金 71.21 億元，較去年同期增加 8.2 億元。

配息方面，旺旺董事會宣布分配中期股息 7948 萬美元，加上上半年回購合計 1.77 億美元，年增 77%。從 2008 年上市至 2020 財年上半年，旺旺持續透過配息及回購歸還股東現金，合計 48.76 億美元。