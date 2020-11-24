〈陸股盤後〉漲多修正 上證小跌0.3% 力守3400點

周二 (24 日)A 股三大指數開低震盪，投資人交易意願不高，成交金額相對低迷，上證在連漲四個交易日後熄火，指數整日位在平盤下方狹幅震盪。市場上無重大利多，投資人則轉向留意中國債市發展，另一方面也等待消息面的進展。

此外，中國銀保監會原則同意包商銀行進入破產程序後，北京市第一中級法院表示，已受理包商銀行破產清算申請。截至 10 月 31 日，包商銀行資產總額約人民幣 5 億元，負債總額約人民幣 2060 億元，股東權益約為負人民幣 2055 億元。

盤面上，石油、非鐵金屬、鋼鐵、輸配電氣等類股漲幅較大，貴金屬、保險、醫療、白酒、食品飲料等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.34%，報 3402.82 點；深證成指下跌 0.38%，報 13902.54 點；創業板指下跌 0.43%，報 2674.80 點。今日滬深兩市成交額達人民幣 8200 億元，日減 13%。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 1.37 億元，其中滬股通賣超人民幣 9.24 億元，深股通買超人民幣 7.87 億元。

產業消息

稀土價格近期持續攀升，券商預期隨著疫情趨緩，下游廠商產能利用率持續恢復，稀土下游需求將增溫，有利稀土價格後勢。稀土概念股走揚，溫州宏豐狂飆 20%、博雲新材漲停、龍磁科技大漲 8.1%。

外媒引述白宮高級官員指稱，即使川普任期只剩兩個月，但他仍在推動針對中國的強硬政策，包含將更多中資企業納入黑名單，中芯國際名列其中。不過該利空並未打擊中芯股價，今日仍漲 0.7%。半導體股表現亦相對強勢，思瑞普飆漲 16.2%、捷捷微電大漲 9%。

法人觀點

國君策略表示，未來一季上證走勢將保持震盪，維持在 3100～3500 點間來回整理。目前人民幣升值，再加上全球不確定因素漸漸消失，A 股處於一個有利的投資氛圍。交易金額的回升是目前指數最需要的驅動力量，而在後疫情時代投資人可以選擇消費與中國製造兩大產業概念。

