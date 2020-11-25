〈台股盤前〉美股道瓊首登三萬大關 台股可望維持多頭氣勢

台股昨 (24) 日再創盤中新高價 13951 點，不過受電子權值股賣壓出籠走弱，終場回測 5 日線支撐，不過，美股在疫苗研發、美國總統大選落幕、前 Fed 主席葉倫可望成為新任財長等利多發酵下，道瓊首度登上 30000 萬大關，台股也可望維持多頭氣勢，向上挑戰「萬四」關卡，但法人提醒，短線仍須慎防創高後，獲利了解賣壓。

盤面焦點方面，被動元件大廠華新科驚傳馬來西亞電阻廠因有員工染疫停工，擬停工三周，但公司強調，將儘快申請復工以滿足客戶需求，法人認為，在產業供需依舊吃緊下，國內其餘廠商國巨、大毅與奇力新等，可望迎來轉單效益。

晶圓代工龍頭台積電舉行南科晶圓十八廠 3 奈米廠新建工程上樑典禮，董事長劉德音表示，當 3 奈米進入量產時，估產能將超過每月 60 萬片 12 吋晶圓，他也分享創辦人張忠謀 2018 年提及新廠象徵的三個重要意義，分別為台積電將來持續成長、技術繼續向前發展、及對台灣的承諾。

鴻海宣布將斥資 2.7 億美元 (約新台幣 77 億元) 成立新公司 FuKang Technology Company limited，據了解，該新公司是為鴻海下一步擴充越南計畫做準備，而觀察鴻海集團目前在越南生產業務涵蓋電腦組裝、網通產品、電子零組件、電視螢幕、汽車零組件等，未來泛鴻海集團成員也可望跟進布局，進一步發揮集團綜效。

國內疫苗廠報捷，高端疫苗證實，已與馬來西亞公司 MMSB 簽訂協議備忘錄，該公司將向高端欲採購 300 萬劑新冠疫苗，每劑單價不高於 50 美元 (約新台幣 1400 元)，且 150 萬美元 (約新台幣 4275 萬元) 訂金將到位，成為台灣首起新冠疫苗外銷合作案。

美股方面，周二 (24 日) 四大指數全面走揚，道瓊指數上漲 454.97 點或 1.54%，收 30046.24 點；那斯達克指數上漲 156.15 點或 1.31%，收 12036.78 點；標普 500 指數上漲 57.61 點或 1.61%，收 3635.2 點；費城半導體指數上漲 13.75 點或 0.53%，收 2609.01 點。