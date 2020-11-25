最具投機性的市場？道瓊有史以來首度站上3萬點大關

川普政府啟動政權過渡進程，以及聯準會前主席葉倫即將就任新財長等利多消息激勵，美股週二 (24 日) 續揚，道瓊指數午盤漲逾 1.61%，首度站上 3 萬點大關。

道瓊以波音和雪佛龍領軍大漲，標普以能源與金融板塊表現強勁，類股輪動持續，小型股為主的羅素 2000 指數創盤中歷史新高。

截至台北時週三 (25 日) 凌晨 12 時 49 分許：

道瓊指數上漲 475.24 點或 1.61%，暫報 30,066.51 點

標普指數上漲 56.10 點或 1.57%，暫報 3,633.69 點

那指上漲 124.38 點或 1.05%，暫報 12,005.01 點

費半指數上漲 3.60 點或 0.14%，暫報 2,598.40 點

美國總統川普週二推文表示，他批准美國聯邦總務署 (GSA) 政權交接過程，僅管川普的法律戰目前尚未出現任何勝利，但他堅持要持續戰鬥下去。

華爾街一些分析師認為，拜登提名葉倫增加了採取新一輪財政措施以支持經濟復甦的可能性。

外界預料葉倫將有機會與聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 合作，提供進一步的刺激措施，並提振市場。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 說：「她非常有才華。在這個充滿挑戰的時刻，她是合適的人選，葉倫為每次危機做好了準備。」

然而，新冠疫情尚未結束，美股卻屢刷新高，國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 週二表示：「目前的市場環境是我見過的最具投機性的市場，在這個市場上投資人不會輸錢。」

Jim Cramer 稱：「華爾街資金蜂擁，某些股票漲幅瘋狂，從特斯拉到皇家加勒比遊輪等股票瘋漲，市場似乎不顧基本面或疫情狀況。」

Jim Cramer 警告：「我很質疑這種買盤如何能持續下去？過去這種投機曾遭遇過大規模的拋售潮。」