賓州認證拜登勝選後 川普舉行史上最短記者會

美國總統川普發起的法律戰接連受挫，週二 (24 日) 川普再度面臨又一挫敗，賓州認證拜登勝選後，川普舉行史上最簡短記者會。

週二川普法律戰又一挫敗，賓州州長 Tom Wolf 在週二推文中宣布，賓州州務卿認證賓州總統大選的結果，確認拜登擊敗川普，拿下 20 張選舉人票。

外媒預計，拜登將贏得 306 票選舉人票，比當選門檻票數多 36 票，而川普將拿到 232 票。

週一 (23 日) 美國總務署 (GSA) 致函拜登團隊，告知川普政府已經做好準備進行政權交接。僅管川普法律戰接連挫敗，翻盤機率處境艱難，但川普週二推文仍堅稱要持續戰鬥。

賓州認證大選結果後不久，川普舉行了史上最短暫的臨時記者會，整場發言僅有 62 秒。川普仍然沒有親口承認敗選，但他此前一再聲稱，如果拜登贏得大選，股市和經濟將崩潰。

川普發言表示：「我只想祝賀大家，道瓊指數剛達到 30,000 點，這是史上新高水平。」

川普提到：「過去從未發生過新冠大流行，我們從未突破 30,000 點，這是一個神聖的數字，道瓊 30,000 點，這是前所未有。這是道瓊 2020 年初以來第 9 次突破新高，在我執政期間第 48 次打破新高記錄。」

川普祝賀道：「我只想祝賀川普政府所有努力的人們，最重要的是，我要恭喜美國人民，非常感謝大家。謝謝！」接著，川普與其幕僚就快步離場，對於外媒關於敗選的提問皆避而不答。

拜登競選團隊的高級法律顧問 Bob Bauer 在週二一份聲明中提到：「除了川普、選團隊律師團 Rudy Giuliani 和 Jenna Ellis 之外，所有人都很清楚，這場選舉已經結束，拜登大獲全勝。」

Bob Bauer 稱：「川普盡一切所能剝奪賓州選民和阻止結果認證，提出超過 15 起失敗的訴訟，最近的一場更令人尷尬，法官認為川普陣營論點沒有法律依據、也未提出證據。」

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