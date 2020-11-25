法國疫情稍緩採三階段解封 英國將推「耶誕泡泡」

法國總統馬克宏周二 (24 日) 表示，法國第二波疫情最嚴重的時刻已經過去，本周末解除全國封鎖之後將改採三階段解封，讓商家能在耶誕節之前開業、民眾能和家人團聚。英國四大區域也同意推出「耶誕泡泡」，在 12 月 23 日至 27 日佳節期間有條件允許民眾聚會。

馬克宏對全國發表電視演說，他表示，第二波疫情最嚴重的時刻已經過去，但是為了避免引爆第三波疫情，餐廳、咖啡店和酒吧必須關閉到 1 月 20 日。

法國在 10 月 30 日啟動為期一個月的全國封鎖，但封鎖力道沒有 3 月 17 日到 5 月 11 日那麼嚴格。隨著新冠肺炎患者住院率下降，愈來愈多企業哀號財務受到嚴重打擊，都升高解封的輿論壓力。

法國周一新增 9155 例確診，馬克宏政府強調，全國封鎖不會一蹴而成，將分為三階段進行：本周六 (11 月 28 日) 起，民眾戶外運動時間由 1 小時延長到 3 小時，距離從目前的住家方圓 1 公里擴大到 20 公里。

12 月中旬執行第二階段，如果每日新增確診病例控制在 5000 左右，就會解除封鎖，讓民眾在年末假期可於國內自由旅行，並允許在耶誕夜和跨年夜離家參加聚會。但晚間 9 點到早上 7 點仍有宵禁，且不得舉行公共聚會，滑雪場也不會開放。

馬克宏說：「可以確定的是，今年的耶誕節將和以往非常不同。」

到 1 月 20 日，若每日新增確診病例降到 5000 以下，健身房和餐廳就能重開，宵禁也將解除。

關於疫苗，馬克宏表示，預期 12 月底或 1 月初開始可以為民眾施打，年長者和健康狀況脆弱的族群優先。

但 Ipsos 民調顯示，法國民眾對疫苗接受度低落，僅 59% 願意在疫苗問世後施打，低於美國的 67% 和英國的 85%。

英國四大區同意推行「耶誕泡泡」

英國四大區域周二同意和倫敦一同放寬耶誕假期的防疫限制，透過「耶誕泡泡」的形式讓民眾得以在佳節團聚。

英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭這四大區的防疫限制雖然各自不同，但針對耶誕防疫措施達成共識，12 月 23 日至 27 日期間，三個家庭可以組成「耶誕泡泡」在家中、宗教場所或戶外聚會，但禁止在醫療院所或娛樂場所齊聚。

英國預定 12 月 2 日解除全國封鎖，之後全國各地區將按照強生政府頒布的分級制度，面臨程度不一的封鎖。

蘇格蘭首席部長施特金 (Nicola Sturgeon) 表示：「病毒不會休息，大家務必保持警覺。如果可以，和自己的家人待在家中吧。」