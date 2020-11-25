拜登：上任百日優先處理移民法案、推翻川普行政命令

美國總統當選人拜登周二接受選後首次媒體專訪，他對 NBC 新聞表示，入主白宮 100 天內的首要任務，將是著手處理移民法案，並推翻現任總統川普的行政命令。

拜登說：「我承諾再上任 100 天，將把移民法案送到參議院表決，讓超過 1100 萬無證件人士擁有取得公民資格的管道。」不過，喬治亞州兩席 1 月決選結果最終可能仍讓共和黨把握參院過半資格，移民法案要過關並非易事。

取自推特

拜登還誓言推翻川普已經簽署「具破壞力的行政命令」，尤其和環保相關的命令，例如重返巴黎氣候協定，而且可能包括保護阿拉斯加北極的新措施。

川普已授意美國總務署 (GSA) 展開交接事宜，拜登將很快開始接收到每日機密情報簡報，他說，自己將不會利用總統權力調查川普，「我不會做跟這任總統一樣的事情，把司法部當作我個人的工具來證明某些事情確實發生。」

拜登周二在推特上高呼「美國回來了」，並和副手賀錦麗率領外交、國安提名人亮相，表示美國已經準備好再次領導全球舞台，新政府將擺脫川普的美國優先政策，重返多邊主義。

根據拜登交接團隊，拜登周三將對全國發表感恩節直播演說，焦點放在「美國人民為這個假期所做的犧牲」。