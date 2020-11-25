【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國啟動政權過渡程序，新政府可望開始接交，且前 FED 主席葉倫有望出任財長，加上近期疫苗訊息激勵，市場不確定因素消退，使得美股四大指數走漲，漲幅介於 0.53 至 1.61%，指標股雪佛龍、摩根大通漲逾 4%，蘋果漲逾 1%，台積電 ADR 則跌 1.54%。

2. 台股目前在 5 日線 (13,779 點)、10 日線(13,580 點)、月線(13,205 點) 之上，盤中創新高後拉回，最終下跌 70.88 點，跌幅 0.51%，收在 13,807.13 點，成交金額為 2,648.11 億元。三大法人合計賣超 51.39 億元，外資賣超 47.77 億元、投信賣超 5.44 億元、自營商買超 1.81 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，背離走勢較不利盤勢發展，後勢仍需量價得宜。

（2）、均線：支撐為 10 日線 (約 13,580 點) 附近，壓力為 14,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 交叉向下，K 值高於 80 來至超買區，短線高檔震盪。

4. 櫃買指數跌幅 0.26%，收在 172.61 點，與加權指數同步創高拉回。支撐為約 169.5 點附近，壓力為 175 點附近，KD 向上缺口收斂，K 值高於 80 來至超買區，短線高檔整理。

5. 觀盤重點：指數目前沿 5 日線走強，短線未跌破前，仍屬多頭格局，目前持股比重可維持六成，跌破才有轉弱疑慮，再行調整至五成比重，但波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多。台股選股方向為半導體、被動元件、金融、車用、內需等族群。

6. 全球晶片電阻二哥華新科（2492）旗下馬來西亞廠傳出有員工染疫，擬停工三周，已陸續發函通知下游客戶，影響產品包括車用、消費性電子等晶片電阻。這是二次新冠肺炎疫情之下，被動元件產業首次傳出員工染疫而停工的案例，2327 國巨、2478 大毅、奇力新等可望迎轉單。

7. 缺櫃、租船成本上漲，貨櫃航運漲價潮轉移至東南亞航線，第四季已暴漲 5 倍以上，漲價潮來得又急又猛，頻創天價。業者指出，以目前市場緊俏狀況評估，缺櫃潮短期不會緩解。長榮 (2603)、陽明(2609) 及萬海 (2615) 均同步受惠。

8.8086 宏捷科公告自結 10 月每股純益 0.25 元，不如去年同期的 0.29 元。現階段已積極布建新產能，以擴大全球砷化鎵市場市占。開發新製程和新產品，近期在低軌道衛星及 GaN（氮化鎵）產品研發方面也已獲得重大突破，將取得初步成果。

9. 東鋼（2006）昨（24）日開出 12 月 H 型鋼盤價，每公噸漲 400 元，預期中鋼子公司中龍將跟進。受惠台商回流、科技業建廠等利基，訂單能見度觀察，明年第 1 季依舊暢旺，顯然台商回流建廠效應持續發酵，鋼廠喜迎豐年。