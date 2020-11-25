〈台股盤中〉指數未突破昨日高點 大盤維持高檔輪動震盪格局

台股今 (25) 攻高，早盤最高衝上 13893.2 點，並未突破昨日盤中高點 13951.17 點，盤中類股高速輪動，依各項題材續攻，生技、電動車、PCB 及節能等個股各自表現，不過午盤前賣壓出籠，指數由紅翻黑，跌落平盤之下。

國泰證期顧協理簡伯儀說，台股今日早盤未能突破昨日盤中高點，但 5 日線也未遭跌破，目前對台股走勢看法仍傾向高檔震盪以偏多格局操作爲主。

台股 25 日早盤以 13860.95 點開出， 早盤最高點在 13893.2 點，最低 13799.43 點，預估全場成交值爲 2703 億元。

盤中各族群依各題材續攻，生技、電動車、PCB 及節能等個股各自表現，聯電 (2303-TW)、欣興 (3037-TW) 在外資調高目標價同時，盤中股價續強，面板族群個股表現不同調，IC 設計類股表現偏弱勢。

台股主要權值股方面，台積電 (2330-TW) 守在平盤價 492 元，大立光 (3008-TW) 下跌 1.34%、鴻海 (2317-TW) 股價也維持在 82 元的平盤遊走。

證券分析師黃漢成指出，台股呈現類股高速輪動格局，整體趨勢仍向上。