廣達伺服器明年產能將擴充2-3成 看好5G專網商機發酵

代工大廠廣達 (2382-TW) 旗下伺服器廠雲達總經理楊麒令表示，今年伺服器需求穩健，因應客戶需求，今年以來產能已較去年擴充 2-3 成，明年將維持同樣擴產規模，加上 5G 專網需求發酵，將有助成為未來伺服器主力動能，目前專網建置已導入台南傳產業者。

楊麒令表示，今年雲端伺服器需求強勁，產能持續吃緊，第 4 季需求也未減緩，全年伺服器維持雙位數成長，且優於去年底預期，而隨著 5G 商機逐步發酵，訂單最遠可看到明年上半年，估明年伺服器仍可維持雙位數成長。

展望未來，楊麒令認為，5G 企業專網商機將成為雲端伺服器未來主力成長動能，除既有日本樂天電信公網，雲達也積極布建專網商機，目前正在台南某傳產業者工廠建置相關設備，日本也有兩個專案進行中，相關設備、軟硬整合服務仍需 3-4 個月驗證，估明年第 2 季相關商機才會逐步發酵。

楊麒令也舉例 5G 企業專網應用，包含農業、工業、醫療等產業都可導入，像是日本釀酒廠，運用 5G 專網進行酒槽成熟度管理，協助降低人力管理壓力，並將傳統經驗數據化，芬蘭則是有工廠採用 5G 專網實現無線化，將機器人從 WiFi 控制轉以 5G 無線控制，導入定位進行數據收集與運算資源分配。

5G 專網商機除了企業外，楊麒令指出，電信運營商未來發展空間也很大，目前雲達在日本樂天公網服務進展較快，專網部分也開始積極接洽客戶，歐洲電信商，包含英國電信 (BT)、德國電信 (DT)、西班牙電信 (Telefónica) 等都在進行概念驗證 (POC)，台灣電信業者也都有在談。