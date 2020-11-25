中國內燃機十四五規劃出爐 高效節能二極體需求俏 台廠受惠

中國內燃機工業協會近日完成《內燃機行業十四五發展規劃》，指出高效節能內燃機將在中國「十四五」期間大有可為，每年將有 8000 萬台新品滿足市場剛性需求；隨著高效節能趨勢確立，台廠朋程 (8255-TW) 因在市場享有過半市占，產品更涵蓋高效二極體 (LLD)、超高效二極體 (ULLD) ，將可望直接受惠大啖新商機。

根據《內燃機行業十四五發展規劃》指出，此次計畫是內燃機產業由大變強，轉為高質量發展的關鍵期，預計十四五期間，每年將有 8000 萬台新品內燃機問世，可滿足國民經濟的剛性需求。

隨著高效節能趨勢成形，朋程近期除既有標準型，也推出高效二極體 (LLD)、超高效二極體 (ULLD)，其中，高效二極體已獲五大發電機廠認證，今年出貨較去年逾倍數成長，超高效二極體也將在明年放量出貨。

由於中國內燃機市場推動國產替代，朋程因地緣優勢，加上同業陸續退出，朋程將吃下多數市占，三年內在汽車內燃機的市占率將達 70%。

在傳統內燃機轉換成新能源過程中，中間仍有過渡期，因此高效二極體、超高效二極體，將成各大車廠、國家政策採用的產品，朋程也可望因此受惠。

中國內燃機協會理事長暨中國工程院院士金東寒認為，儘管新能源技術蓬勃發展，卻僅適用在特定市場，如公車、市政車輛等，對於汽車、工程機械、農業機械等連續工作時間長、功率需求較大的領域，仍無法實現全面替代。

金東寒強調，內燃機技術發展攸關能源安全、生態環境、鄉村振興、國計民生等，預計未來很長一段時間，內燃機作為主流市場的地位仍無法動搖，因此推動高效節能內燃機，帶動產業節能減碳。