〈房產〉買方積極 10月購屋貸款餘額年增幅續創13年半來新高

台灣央行今 (25) 日公布 10 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 7 兆 8768 億元、2 兆 3651 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率擴大至 7.8%，較上月增加 0.15 個百分點，增幅續創 2007 年 4 月以來新高，而土建融餘額年增 16.12%，較上月年增率略增 0.02 個百分點，也續創 2011 年 9 月以來新高，反映房地產市場相當熱絡。

信義房屋指出，由於民眾對房市的信心回溫，自 2015 年積累的買盤能量反映於今年防疫有成後的房市，一、二手房皆見加速去化，而第四季通常處房市傳統旺季，預料一般自用型產品買氣可望維持正向穩定，整體房市動能甚至有望延續至 2021 年。

台灣房屋則表示，今年房市買氣爆發，多少讓賣方姿態轉硬、議價空間縮小，導致自住族群無力追價而買氣趨緩，加上央行示警後，銀行針對置產族承貸條件轉向謹慎，不過，對自用族群影響應不大，估計年底前的交易量將呈和緩成長。

而央行對房市關注態度轉濃，尤其多家銀行住宅建築及企業建築放款總額，接近銀行法第 72 條之 2 規定上限，近期陸續找銀行喝咖啡，籲請銀行持續強化不動產授信風險控管。

台經院則提醒，金管會針對銀行房貸進行專案管理、內政部也進行紅單盤查，恐影響房市氣氛；另一方面， 2019 年國內住宅核發建築建造戶數達 24 年以來新高，預計明年開始釋出，不可忽視供給壓力尚未解除。