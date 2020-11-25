路透：印度標準局嚴控自中國進口電子產品 新款iPhone及小米產品均受拖累

據《路透》引述業內人士消息，印度目前嚴格控制從中國進口的電子產品品質驗證，批准速度拖慢，影響了蘋果新款 iPhone 及小米等公司產品的進口。

負責管控產品品質的印度標準局 (BIS)，過去大概只需 15 天即可通過申請，如今有些申請費時超過兩個月或者更久。

報導稱，約由 8 月份開始，BIS 開始推遲來自中國的智慧手機、智慧手錶及筆記型電腦等電子產品的批准。自今年 6 月起，中國與印度在邊界出現衝突，造成中印關係惡化。

自衝突以來，印度收緊了對中國投資的規定，並禁止了數百種中國的行動應用程式，包括科技巨頭騰訊、阿里巴巴和字節跳動的 app。週二它又禁止了 43 個應用程式。

消息人士說，蘋果的印度高層呼籲 BIS 能加快審批速度，以確保公司繼續擴大在印度的組裝業務。目前蘋果在印度有組裝業務，但是最新型的 iPhone 12 系列仍由中國進口，蘋果多數產品的組裝生產也在中國。

根據機構網站，截至週三，有 1080 份針對筆記型電腦、平板電腦及其他設備的申請尚待批准，其中有 669 份已等待超過 20 天。數據顯示，包括緯創和仁寶在中國的工廠，以及杭州海康威視的設備。

消息人士說，BIS 推遲相關智慧產品的批准，另一方面，電子與資訊科技部仍在推動各公司於印度生產這些設備。

消息人士稱，BIS 的延誤也打擊了小米和 Oppo 等公司的智慧手錶進口。