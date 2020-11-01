印度強推在地製造 筆電供應鏈評估搶進

印度近年提出生產激勵計畫 (Product-Linked Incentive，PLI)，希望吸引外商擴大投資，隨著手機組裝產業獲准補助擴大進駐投資後，筆電品牌廠近期也透露，印度政府要求在 2022 年所有筆電採購標案必須使用「印度製造」，可預期將再牽動供應鏈全球布局。

全球智慧型手機、筆電等產品多數仍集中在中國，但隨著美中貿易摩擦加劇未解、區域競爭擴大、疫情阻礙供應等因素，全球掀起供應鏈在地化風潮，轉往印度、東南亞地區布局，其中，印度為僅次中國，人口數達逾 13 億人的市場，位居全球第二，未來內需成長力道龐大。

印度政府看準機會，今年順勢推出鼓勵生產獎勵計畫，力求打造產業供應鏈，現任總理莫迪更自 2014 年上任後便提出「印度製造」計畫。

印度官方 10 月初也證實，包含三星、蘋果 (AAPL-US) 主要組裝供應商已獲得印度電子和信息技術部批准，將在未來五年擴大投資手機組裝業務，其中，台廠主要蘋果手機組裝廠鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 均名列其中，產業人士認為，下一個移動的將是筆電供應鏈。

宏碁 (2353-TW) 亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠日前表示，印度政府要求 2022 年後所有標案採購的筆電須為「印度製造」，而宏碁在印度有高達 60% 營收來自標案，因此，正與供應商討論印度生產可能。

侯知遠分析，雖然部分手機組裝廠已前往印度投資，但手機與筆電製程並不同，需要重新投資，因此組裝廠在成本效率考量下，現階段仍在評估，不過以宏碁為例，也正評估是否將既有桌機組裝廠轉作筆電，或是直接找印度當地電子製造服務廠 (EMS) 等可能性。

全球筆電組裝代工廠包含廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、鴻海、緯創、英業達 (2356-TW)、和碩等，目前仍未有廠商在印度設立筆電組裝廠，但隨著貿易戰、政策驅使，印度製造似乎已成為廠商布局的現在進行式。