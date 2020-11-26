11月會議紀要：Fed擴大QE蠢蠢欲動 悲觀看待美就業市場

週三 (25 日) 美國聯準會 (Fed) 公佈 11 月會議紀要，聯準會官員權衡調整購債規模，可能很快會擴大量化寬鬆 (QE)。

11 月 4 日至 5 日的 FOMC 會議紀要顯示，聯準會官員幾乎整場都在討論調整資產購買。會後 Fed 維持當前資產購買速度，沒有改變每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)，目前 Fed 資產負債表超過 7 兆美元。

權衡調整購債規模

委員們表示，目前的購買步伐有助於保持寬鬆的金融環境，但必要時可能會做出改變。

會議紀要中寫道，與會官員認為，在適當的情況下，聯準會可以加快購買步伐，或者在不增加購買規模的情況下，轉向購買較長期的美國公債，或在適當情況下提供更多調控。

不過，這次討論並沒有規定改變的具體日期，只是說可能會「很快」會發生。

與會官員建議，在未來幾個月 Fed 應該提供更多關於如何調整該計畫的細節以支持經濟。

聯準會彈藥庫

聯準會 (Fed) 主席鮑爾在上月利率記者會重申使用全部工具支持經濟，聯準會並沒有彈盡糧絕。

然而，美國財長梅努欽上週通知鮑爾，中小企業直接貸款計畫等成效不彰的紓困措施，將按原計劃於 12 月 31 日年底終止，並要求 Fed 歸還剩餘資金。

少數官員擔心小型企業融資問題，研判聯準會有必要延長針對疫情的緊急貸款計畫。

有關升息

官員還考慮將購債與經濟環境表現掛勾，購債計劃可能會在升息前結束。外界逾期 12 月利率會議上，聯準會將會宣布購債前瞻指引的消息。

經濟現況與前景

除了購債討論外，Fed 對經濟復甦表達擔憂。Fed 認為年底前沒有新的財政支持，新冠疫情惡化之下，這提升了經濟前景不確定性。

官員們注意到經濟活動和就業繼續復甦，但仍遠低於年初疫情大爆發前的水平，Fed 悲觀看待美國就業市場復甦情況。