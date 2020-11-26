【野村投信】建立台股無上限的認知

焦點訊息：

亞利桑那州鳳凰城通過台積電 5 奈米晶片廠開發計劃，針對其在當地興建 120 億美元晶圓廠規劃，將從市府資金提撥 2.05 億美元協助改善道路和水源等基礎建設。台積電訂明年動工，未來五年將於當地創造 1,900 個全職工作機會，2024 年開始生產。

根據財政部統計，今年 1~10 月我國進口簡易快遞報單量突破 5,000 萬件，刷新歷史新高紀錄。由於年底消費旺季炒熱跨境電子商務消費商機，預期 11~12 月將再掀一波網購高潮。

經理人觀點：

培養逆風不減碼的勇氣：

年初迄今我們遇到諸多不利事件（包括第一季的新冠風暴），但野村從未大幅減碼持股（即便知悉某些事件可能造成市場修正），其中一個主因是我們研判後面有著更大、足以支撐並推升台股續創新高的利多存在，只是無法預知何時發生。對我們而言，「何時發生」不是那麼重要，因為利多浮出水面之前，台股都會由多頭牢牢主導，利多浮現後，則是部分（小幅）獲利了結的良機。切記榮景氛圍下，逆風不減碼的勇氣往往能替投資人帶來不錯的利益。

三大利多，兩個在路上：

野村認定未來的大型利多有三個：（一）新冠疫苗（二）美國新一輪紓困案（三）明年上半年的 EPS 年增率與貨幣乘數共伴效應。第一個來得快又猛，而後面則有兩個大禮等著送給台股投資人。我們重申，新一輪紓困方案是遲早及規模大小的事，而明年上半年由盈餘高成長刮起的資金旋風，不會讓投資人失望。

建立台股無上限的認知：

這樣的想法看似狂妄，但它確實在緩步成型，此一推論係立基於台灣半導體產業的高群聚效應，一個由晶圓代工龍頭所引領的共榮圈之上。對於台股投資舊思維正隨著美中貿易戰而有所轉變，一種「去美化」的思維會替諸多台系業者創造可觀商機。我們由衷呼籲投資人勇於想像，拋開心中對台股陳腐的刻板印象。

好的自行車能騎很久：

11 月自行車遇上了小小逆風，自然不足以令我們退卻。今年法國、德國與奧地利在內的多個歐洲國家陸續啟動自行車道的基礎建設，完善基建將使自行車使用者的騎乘黏著度大幅提升，而歐洲只是起點。

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