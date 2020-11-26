〈電動車大商機〉陸廠快速崛起 台供應鏈名單出爐 英利-KY布局廣受惠多

美國特斯拉和中國蔚來汽車 11 月以來股價狂噴，牽動相關電動車供應鏈的投資契機，市場關注台廠打入中國新能源車的進度，其中目前以英利 - KY(2239-TW) 布局最廣，另外還有多家與中國廠商合資設廠，也可望受惠這波中國新能源車崛起的商機。

法人整理，台灣汽車零組件大廠與中國合資品牌中，以一汽大眾和系三大車系，包括東風日產、本田、豐田為主，在中國 OE 市場占比最高的汽車零組件業者，則有英利 - KY、廣華 - KY(1338-TW)、麗清 (3346-TW)、江申 (1525-TW) 和東陽 (1319-TW) 等，後續藉由合資廠切入新能源車供應鏈的機會，值得留意。

業者透露，一般中國新能源車廠較少直接向台廠下單，台廠在中國有合資廠，相對有切入機會，不過，由於多數中國廠商還處於開發新能源車階段，即便透過合資廠有合作關係，對台廠來說，僅是少量出貨。

目前台廠電動車相關供應鏈中，法人也看好為升 (2231-TW)、同致 (3552-TW)、智伸科 (4551-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、怡利電 (2497-TW)、胡連 (6279-TW) 和健和興 (3003-TW) 等。

法人指出，就去年全球電動車銷售來看，除特斯拉遙遙領先，其次為陸廠的北汽、比亞迪、上汽、吉利和廣汽等；而中國蔚來、小鵬和理想汽車也受到市場關注，有望成為下一個中國特斯拉。

其中，英利主要客戶有 VOLVO 和大眾等車廠陸續推出電動車款，並已打入蔚來汽車、北企新能源等，預期電動車產品的營收比重將從目前僅 4% 至明年可達 12%，長期大啖電動車商機。

智伸科在購併特斯拉供應鏈之一旭申科技後，也江加快智伸科朝電動車和 Hybrid 車型發展。

而江申轉投資福州福享，供應豐田汽車在中國的電動車用電池箱體，同樣受惠汽車電動化的趨勢。