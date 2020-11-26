伺服器銷售疲弱 Q3 NAND Flash產值季增0.3%

據研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處表示，第三季受惠年底旺季前，消費性電子備貨增加與智慧型手機需求回溫，但由於伺服器端銷售疲弱，NAND Flash 產業營收 145 億美元，僅季增 0.3%，其中位元出貨季增 9%，平均銷售單價季減 9%。

TrendForce 指出，第三季 PC 市場因遠距教學推升 Chromebook 標案需求不墜，但該產品所需容量較低，對 NAND Flash 位元消耗挹注有限，且由於伺服器與資料中心客戶在第二季為避免供應斷鏈，提升庫存水位，第三季開始著手去化，導致需求表現疲弱，使第三季 NAND Flash 各類產品合約價轉為下跌。

另外，第三季受美國擴大制裁影響，刺激華為大量備貨，除針對智慧型手機所需的 MCP、UFS 產品外，消費性、低容量的 MLC eMMC 及元件端的 NAND wafer 也有影響，推升第三季位元出貨量。

展望第四季，伺服器端客戶仍延續庫存去化策略，採購動能續疲，加上華為備貨動能消退，儘管有中國智慧型手機品牌加大備貨力道，及蘋果新機上市挹注，仍無法擺脫供過於求態勢。

供給端三星與長江存儲持續擴張產出計畫不變，將導致供過於求的狀況再度惡化；TrendForce 認為，在價格跌持續走弱趨勢下，預期第四季 NAND Flash 總產值仍將衰退。