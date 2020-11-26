現代汽車集團今年前10月電動車出口年增7成

南韓現代汽車集團 (005380-KR)26 日 (週四) 宣布，現代及旗下起亞汽車 (000270-KR)2020 年 1 至 10 月的電動車 (EV) 出口報 9 萬 8505 輛，出現年增 71.3% 的大幅增長。唯明年的電動車出口，因歐洲競爭對手將推出 200 款左右新車，恐難超越今年成績。

以車款名稱來看，現代「Kona」報 4 萬 1384 輛、年增 53.7% 數量最多。起亞「Niro」報 3 萬 8299 輛、約是去年同期 3.1 倍。起亞的另一車款「Soul」報 8244 輛、年增 50.4%。

另外，現代「Ioniq」報年減 17.2% 至 1 萬 578 輛。新改款車型將於明年上市，因而導致在海外市場的銷量下滑。

南韓電動車出口增加的背後主因，在於歐盟 (EU) 提高廢氣排放標準，也進而帶動電動車的需求量。

《韓聯社》週四 (26 日) 報導，根據南韓汽車製造商協會 (KAMA) 統計，今年南韓出口到歐盟的電動車數量報 7 萬 2392 輛、占整體汽車出口的 70.3%。

依照電動車資訊網站「EV Sales」說法，在今年 Q3 的全球電動車市場，南韓現代汽車集團以 7% 市占奪下第五名。落在特斯拉 (TSLA-US)、福斯、雷諾 / 日產 / 三菱企業聯合，以及上海汽車集團 (SAIC) 之後。

現代汽車集團自明年起，也將啟用電動車的專用平台。而除了現代的「Ioniq 5」之外，同集團的高級車品牌 Genesis 以及起亞也都預定發表新車。

然而，有意見認為南韓的電動車銷售可能難以出現今年般成長。明年歐洲汽車品牌將推出 200 款左右的電動車，可以預期在這塊市場將出現激烈競爭。