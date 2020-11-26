美中經貿競爭重塑全球供應鏈模式 法人看好中國經濟成長動能

美中貿易戰與 RCEP 成軍將重塑全球供應鏈市場，貝萊德投信表示，過去全球化的供應鏈模式瓦解將造成兩大影響，包括：一、中國加速刺激內需消費，二、通膨可能升溫，整體而言，在中國積極推動內需拉抬下，可望成為支撐中國經濟成長的動力。

貝萊德投信今 (26) 日舉行 2021 投資展望線上記者會。針對疫情與全球經濟區域整合，貝萊德投信認為，早在疫情來襲之前，美中兩強就在貿易、科技和更廣泛的國家利益層面上出現矛盾，進而引發地緣政治緊張。

貝萊德投信指出，美中經貿摩擦產生的結構性轉變將延續至 2021 年，其中包括影響企業生產成品的方式，而在供應鏈全球化的模式下，成本與效率將是企業的主要考量。

貝萊德投信指出，對於重視規模與獲利的公司而言，中國仍是相對理想的選擇，但要注意的是，為強化對供應的控制，預期供應鏈全球化模式將開始瓦解，而中國也將加快刺激國内消費和創新，進一步推動經濟成長。

此外，通膨將無可避免地升溫，但預估通膨升溫情況至少在未來兩年不會太明顯。

展望後市，貝萊德投信表示，對於 2021 年經濟展望仍相對看好，尤其疫苗推出後、經濟重啟和全球為彌補產出缺口而推出的強大財政與貨幣刺激政策，可望支持全球經濟復甦。