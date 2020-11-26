今年公司債發行量創歷史新高 台積電發債破千億稱冠

今年新台幣公司債市場發行相當熱絡，截至 26 日止，累計發行金額已突破 7000 億元，相較去年同期發行量增長 93%，再創歷史新高。其中，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 最受矚目，累計發債 895 億元，加上 12 月初再發行 120 億元綠債，總額將突破千億元。

櫃買中心指出，受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮的影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至 11 月 26 日止，轉換公司債發行金額為 585 億元，年增 58%；而普通公司債的發行也快速成長，發行金額已達 6415 億元，年增 97%。

櫃買中心說明，在這波債券發行熱潮中，部分企業主要趁機借新還舊或償還銀行借款，鎖定中長期資金成本，以降低未來利率波動風險，部分企業則配合資本支出需求，籌措低利長期資金，也有企業預先充實營運資金，強化財務結構，為未來發展儲備能量。

櫃買中心表示，今年普通公司債市場發行人相當積極，據統計，累計發行金額超過百億共有 21 家，已超越去年全年的 13 家，且不同以往，增添許多從未發行過債券及久未發債的發行人，其中，最受市場矚目為台積電，今年陸續發行 895 億元，躍升公司債最大發行人。

台積電預計 12 月 2 日再發行 120 億元綠色債券，今年新台幣債券總發行量將突破千億，高達 1015 億元，台積電除了在今年首次發行綠色債券外，也於 9 月首次參與國際債券市場，發行 10 億美元。

此外，中華電 (2412-TW) 首次參與國內公司債市場即發行 200 億元，擠進前十大發行人。金融控股公司今年發債金額同步暴增，合計已達 1545 億元，為去年發行總額的 3 倍，其中，富邦金 (2881-TW) 今年發行 400 億元，位居金控首位，其次為中信金 (2891-TW) 及國泰金 (2882-TW)，發行量均達 300 億元以上。

根據公開資訊觀測站資訊，目前經董事會通過發行普通公司債而尚未發行的額度約有 1276 億元，12 月仍有一波趕在年底前申報發行的送件潮，後續公司債市場發行動能仍相當充沛，預估全年發行量有機會持續成長，再創新紀錄。