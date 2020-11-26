〈敬鵬法說〉明年業績樂觀 泰國廠10月已近損平

全球第二大汽車板廠敬鵬 (2355-TW) 受惠車市需求回溫，11 月及 12 月實際出貨及訂單狀況都將有不錯表現，敬鵬發言人蕭公彥對 2021 年總體車市展望，及敬鵬接單都表示樂觀，敬鵬泰國廠 10 月營運也在好轉，趨近於損益兩平。

蕭公彥指出，敬鵬目前擁有包括台灣桃園廠、平鎮廠、中國大陸江蘇常熟廠及泰國廠 PCB 生產線，台灣廠占營收比重 54%。泰國廠在去年全力投入改造下，虧損逐季收歛，前三季認到虧損 1.25 億元，10 月泰國廠更趨近於損益兩平，2021 年敬鵬泰國廠仍能保持強勢業績表現，敬鵬一年將可減少約 2 億元轉投資損失。

敬鵬 2020 年前三季資本支出約 5 億元，主要用於中國廠區的自動化及台灣廠區智能化設備建置、改善生產品質，並未擴出產能，明年是否擴充，則要看車市回溫情況，另外先前火災的平鎮廠不一定會重建，也不考慮處分，會先當部分產線或倉庫。

敬鵬 2020 年前三季營收為 110.67 億元，毛利率 4.99%，稅後虧損 5385 萬元，每股虧損 0.14 元，由於上半年產能利用率低造成虧損；第二季積極進行成本控管，降低人事成本，採取「遇缺不補」的方式生產，在目前接單回溫之下，大陸廠已增聘 100 人，台灣廠則增聘 40 人因應。