茂迪簽訂16.8億元聯貸案 深化本地客戶、拓展海外市場

茂迪 (6244-TW) 今 (26) 日與銀行團簽訂三年期 16.8 億元聯貸案，資金將用於償還借款，以及充實中長期營運資金，除了可深化台灣當地系統客戶，也可拓展海外市場，讓台灣優質產品在世界發光。

茂迪指出，此次聯貸案由彰銀統籌主辦，一銀為共同主辦銀行，其他參與者包括合庫、安泰、台銀、兆豐銀、農業金庫及板銀等 8 家金融機構，共同辦理 16.8 億元的聯貸案。

茂迪認為，完成本次聯貸案後，營運資金及財務結構可望更穩健，將全力衝刺營運，並以實際行動，響應台灣綠能政策，深化本地系統客戶，拓展海外市場，也將持續投入太陽能電池技術研發，提高發電效率，鞏固競爭優勢。

茂迪表示，今年在台灣國際智慧能源週推出的新品 MoPower-360，具備 TOPCon 電池優越性，轉換效率高、衰減率低，加上其採用特殊模組封裝，可雙面受光確保低透水率，適合台灣高溫多雨及地窄人稠的環境，可有效降低整體太陽能發電成本，將成未來新動能。

茂迪指出，此次各家金融機構支持，顯現大家對綠電發展的信心，公司也期盼國內各產業業者多採用綠色潔淨能源、加入 RE100，提高台廠出口競爭力，也有助台灣綠能產業永續經營。