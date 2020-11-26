分散風險 經濟部通過承化實業投資逾4億元在台擴充產線

經濟部投資台灣事務所今 (26) 日通過 Honda 供應鏈承化實業，因應貿易戰，計畫斥資逾 4 億元，擴大投資台灣，將在苗栗頭份增建智慧化廠房，導入新型精密設備，強化高附加價值產品製造能量，累計投資台灣三大方案已有 725 家企業，投資逾 1 兆 1434 億元。

經濟部表示，承化實業深耕粉末冶金產業超過 30 年，已陸續在泰國、中國東莞等地設立生產基地，服務在地市場，產品涵蓋智慧型手機、家用 3C、半導體、國防、汽機車、五金等相關零件，客戶則有 HONDA YAMADA、鐿鈦科技、台灣福興等。

承化實業也在 2002 年成為中科院國防零組件合格供應商，陸續打進國際知名品牌汽機車、工具、鎖具等大廠供應鏈，經濟部指出，為分散美中貿易戰風險、考量客戶產能移回台灣、疫情因素，承化因此決定加速調整布局，將高毛利率美系車廠零件移回台灣，

另一方面，經濟部加工處今日也召開入區投資審查會，共核准聚鉑精密科技等 3 家投資進駐案，加上美商安天德百電、天二科技等 2 家擴廠案，分別擴充防火絕緣材料、被動元件金屬板電阻製造產線，總計 5 家廠商投資金額逾新台幣 20 億元，