〈敬鵬法說〉大力布局電動車、低軌衛星通訊等新市場應用

全球第二大汽車板廠 PCB 廠敬鵬 (2355-TW) 今 (26) 日召開法說會，敬鵬發言人蕭公彥對 2021 年總體車市銷售展望，及敬鵬接單狀況都表樂觀，敬鵬也在燃油車用板外開發新市場，目前包括電動車、低軌道衛星以及網通領域，敬鵬都已開始布局。

敬鵬 2020 年前三季營收 110.67 億元，依出貨產品應用結構來看，汽車占 80%、消費電子占 7%、工業電子占 9%、網通應用占 3%，其他產品應用占 1%。

敬鵬目前在電動車市場應用積極布局，在非汽車業務上，已取得｢AS 9100 航太品質管理體系｣的認證，積極拓展低軌衛星的相關業務，且已開始進行產品認證。

蕭公彥指出，敬鵬最早布局的是傳統汽車，集中焦點在歐洲供應鏈，敬鵬認為，歐洲是未來電動車最大市場，目前大部份歐洲電動車，如 VW、PSA 等，敬鵬都供應汽車板，且是歐洲極豪華電動跑車的主要供應商；另外，日系豐田、美系福特等全球知名車廠電動車，也是敬鵬 PCB 客戶。

敬鵬認為，歐洲市場因政府限制排放二氧化碳政策、車廠避免罰款而須往電動車發展、歐洲已大量建設充電站、歐洲消費者高所得及高環保意識可負擔價錢較高的電動車等多樣利多因素，使得歐洲電動車市場可在不補助下仍快速發展，將成發展電動車最快的區塊。

同時，敬鵬 PCB 也打入美國電動車供應鏈，早期即有接觸，並陸續取得佳績，包含 Lucid Motors、Rivian、GM Cruise 及 tesla 等，敬鵬都在其中。

至於非汽車業務方面，敬鵬為彌補近兩年全球內燃機汽車銷售衰退壓力，未來將擴充業務不侷限在汽車上。

敬鵬今年取得｢AS 9100 航太品質管理體系｣的認證，積極拓展低軌衛星的相關業務，且已開始產品認證。同時，通訊相關業務方面，也與歐洲及美國大廠洽談中，正在加速進行相關材料的驗證與送樣。