冠星-KY新舊客戶明年訂單動能強 生產優化獲利戰新高

短纖布料廠冠星 - KY(4439-TW) 明年訂單展望樂觀，公司看好，主要客戶愛迪達 (adidas) 持續成長，新增的 Nike 訂單更將倍數成長，加上稼動率持穩高檔、生產效率改善，每股純益上看 14 元，挑戰改寫歷史新高。

冠星表示，目前訂單能見度已看至明年上半年，占營收 7 成的主要客戶愛迪達目前狀況不錯；Nike 今年下半年開始出貨，目前營收占比僅約 1-2%，基期較低下，預計明年營收將可望倍數成長，營收占比可望達 5% 左右。

冠星第三季毛利率跳增至近 25%，公司解釋，除旺季效益外，柬埔寨廠擴產效益顯現，除自有產能比重提升，新設備生產效率優化、稼動率提升等，都陸續反應在毛利率表現上。

冠星指出，目前柬埔寨廠布料月產能從原本 250 萬磅提升至 300 萬磅，而目前公司自有產能比重約 40%，將持續提升比重，也有助毛利率成長。

冠星前三季已經大賺逾 1 股本，法人估，今年每股純益約 12.5 元，明年在訂單暢旺、生產效率持續優化下，營收可望年增 1 成、毛利率則可望站穩 2 成之上，每股純益上看 14 元，將超越 2019 年 13.92 元的新高。