聯詠明年賺逾兩股本 外資上調目標價達346元

外資今 (26) 日出具報告指出，聯詠 (3034-TW) 全產品線需求強勁，明年營收可望年增 1 成，加上晶圓端供應緊張，產品組合持續優化，獲利成長幅度將大於營收，達 2 成，全年將賺逾兩股本，維持買進評等，並上調目標價至 346 元。

外資表示，聯詠明年 LDDI、SDDI、SoC 業績皆較今年成長，SDDI、SoC 年增幅更達雙位數，其中，SDDI 受惠 TDDI 滲透率持續提升，加上採用較先進製程，銷售單價較高，將抵銷 OLED DDI 受華為禁令的影響。

聯詠 SoC 也持續擴大在中國、歐洲市佔率，加上規格從 FHD 演進至 4K，拉抬整體銷售單價，另外如 T-CON、PMIC 與影像感測器也將維持既有市占，推升業績穩健成長。

聯詠 LDDI 目前已取得中國 12 吋晶圓產能，儘管 12 吋投片成本較 8 吋高，但聯詠透過與中國封測廠合作，抵銷整體成本增加，加上其屬於相對成熟的產品，有助營益率控制在相對穩定的區間。

外資看好，由於晶圓供應緊張、銷售單價提升等有利因素下，將有助聯詠明年毛利率上看 35%，創歷史新高，獲利也可望再優今年，每股純益達 23 元，賺逾兩股本。