岱稜燙金箔再獲台灣精品獎肯定 搶攻宅經濟商機

有台灣產業奧斯卡之稱的「台灣精品獎」，25 日於台北南港展覽館舉行第 29 屆 2021 年頒獎典禮，岱稜科技 (3303-TW) 再創佳績，本屆以主攻 DIY 市場的「碳粉燙金箔」獲得台灣精品獎肯定。

經濟部長王美花頒獎時指出，「台灣精品獎走到今天 29 年，讓許多台灣優質的品牌可以被全世界看見，台灣精品標誌已成為台灣產業界的共同品牌，獲獎企業為臺灣產品具創新價值的形象代言人。」歷經四個月，經由國內外評審嚴謹評選，今年於 1167 件產品中，依據研發、設計、品質、行銷四大構面，遴選出 433 件優秀的台灣產品，而岱稜的燙金箔材料，在半數以上為通訊類與機械零組件類的得獎產品中，可謂獨樹一格。

位於台南麻豆的岱稜科技，為提供燙金箔材料的全球前二大廠商，以研發與製造高質感燙金箔見長，連續四年榮獲台灣精品獎外，亦連續十年獲美國燙金協會金葉獎殊榮。岱稜科技行銷業務處處長許廸威表示，岱稜近九成的業績都是外銷，儘管全球疫情狀況仍不明朗，但產品包裝的需求並未削減，岱稜持續正常供貨。與此同時，隨著宅經濟發酵，手作與少量多樣市場持續蓬勃，使用岱稜的「碳粉燙金箔」，只需要一台雷射印表機和護貝機，在家也可以輕鬆將畫作 DIY 成燙金作品。

岱稜除了在冷燙箔的技術優勢，提供讓全球大型印刷集團接連買單的高質燙金箔，更不斷因應市場需求與技術演進，「碳粉燙金箔」就是看準全球市場對於少量、多樣、客製化印刷的需求日漸上升所應運而生的產品。一般的燙金，除了燙金箔，非常仰賴燙金機、燙金版、燙金師傅等專業資源的投入，而碳粉燙金箔，透過特殊膠性設計，讓箔可以與碳粉相黏，不須製版與大型機台，透過簡單的家用印表機讓碳粉附著於紙張，再藉由護貝機的溫度，讓燙金箔漂亮的轉移到紙上的圖案，輕鬆完成獨一無二的燙金作品。

創立於 1990 年，岱稜科技近年營收表現亮眼，銷售廣布世界近 70 國，燙金箔產品深受品質要求甚高的歐美、日本市場青睞，大量運用於許多國內外知名品牌產品包裝，可謂台灣的隱形冠軍，將持續讓國際市場看見台灣品牌的好實力。

關於岱稜科技

成立於 1990 年，總公司位於台南麻豆，身為全球前三大的燙金箔領導品牌，以「創造客戶最佳燙金箔產品」為核心理念，致力於真空蒸鍍塗佈技術，提供高品質的燙金箔材料，以自有品牌 UNIVACCO 深耕市場，全球擁有多家子公司和獨家經銷商，及超過 60 家的代理商，行銷近 70 個國家地區。在全球擁有超過 600 名員工，堅持以「誠信、務實、感恩、惜福」企業文化為本，落實永續發展。了解更多：https://www.univacco.com.tw/tw