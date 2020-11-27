華星光資料中心動能穩健看到Q1 400G產品明年放量

光通訊廠華星光 (4979-TW) 在全球 5G 基礎建設、資料中心需求帶動下，營運逐步改善，不過，中國 5G 基地台布建遞延，基地台訂單動能放緩，但資料中心代工需求則仍維持高檔，訂單能見度已可看到明年首季，400G 產品也預計明年上半年開始放量出貨。

華星光表示，今年第 2 季退出低速 PON 產品後，營收比重以資料中心 100G 與基地台使用的 10G、25G 產品為主，營收比重約為 6:4，其中，資料中心仍以 100G 代工產品為主，終端客戶是美系四大資料中心，需求穩定，訂單能見度看到明年首季，400G 產品也已送樣客戶，最快明年上半年可望放量。

基地台方面，據了解，中國受天災影響、上半年建置速度超前，第 3 季拉貨動能放緩，加上國際情勢變化，明年度 5G 基站標案持續遞延，華星光指出，下半年自有產品基地台動能確實放緩，客戶訂單較為保守，但中長期仍看好 5G 商機發酵，將成為 10G、25G 產品成長動能。

原物料方面，華星光表示，隨著上游廠商產能逐步開出，先前原物料吃緊狀態已逐步緩解。

華星光第 3 季受基地台動能放緩，營運轉虧，累計前 3 季稅後虧損 1347.5 萬元，較去年同期虧損 1.45 億元大幅改善，每股虧損 0.11 元。