台股小漲21點守住5日線 三大法人土洋對作賣超15.12億元

美股因感恩節休市，台股今 (27) 日開低震盪，電子權值股普遍休息，不過，中小型股搭上補漲列車表現強勢，帶動加權指數翻紅，上漲 21 點，收在 13867 點，並守住 5 日線支撐，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 15.12 億元。

台股周線連 4 紅，累計本周上漲 150.65 點。觀察籌碼面，外資今日轉為賣超 32.18 億元；投信則買超 5.93 億元；自營商與投信同調，買超 11.12 億元，三大法人合計賣超 15.12 億元。

外資放假去，大型權值股熄火，台積電今日表現抗跌，終場收平盤 489 元；聯發科、鴻海、台塑、兆豐金、統一、和泰車及矽力 - KY 等權值股普遍走跌；不過，台達電、日月光投控、聯詠、國巨等部分電子股及中小型股仍獲得資金點火。

光學鏡頭廠玉晶光第 4 季營運獲法人看好，吸引資金提前進駐，終場勁揚 7.8%，收在 663 元；光學元件廠亞光、佳凌分別大漲約 4%、2%。其他包括 PCB、DRAM、LED、背光模組、被動元件以及觀光等族群，也都獲得資金進駐，中小型股表現活蹦亂跳。

此外，國際運價居高不下，以亞洲近洋航線為主的萬海受惠漲價利多，今日股價大漲逾半根停板，貨櫃航運商龍頭長榮持續獲資金青睞，漲近 2%，收在 25.1 元。

法人表示，台股第四季進入產業與法人作帳旺季，外資 11 月累計買超逾 1450 億元，在資金行情簇擁下，加上融券餘額仍在歷史相對高點，可望推升台股往上，維持軋空行情，不過，要注意下周一 MSCI 在收盤生效，台股權重將向下微調，恐呈現高檔震盪格局。