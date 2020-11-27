飯店市場添新兵 太子旗下台北時代寓所平均房價上看5500元

繼台北忠孝 / 和苑三井花園飯店於 8 月中旬起營運後，北市又有中高端新飯店加入競爭，由太子建設 (2511-TW) 旗下時代國際行旅經營的台北時代寓所 (Tapestry COLLECTION by Hilton) 將於 12 月 2 日開幕，營運首年目標住房率達 70%，平均房價目標訂在 5000-5500 元，時代國際行旅透露，不排除後續在台南、台東等地以此品牌展開拓點計畫。

台北時代寓所邊間可遠眺 101。(鉅亨網記者王莞甯攝)

台北時代寓所緊鄰台北捷運善導寺站，交通便利，而導入希爾頓集團品牌之一「Tapestry 精選酒店」來經營，希望帶進國際客源，開幕後成為 Tapestry 在亞洲的第 1 家據點，平均房價目標訂在 5000-5500 元，顯然有意與同處北市中正區的台北喜來登飯店一較高下。

台北時代寓所總經理林桂玉指出，儘管選在防疫期間開幕並不容易，但此為原定計畫，仍看好國旅爆發帶來的年末和寒假假期商機。

台北時代寓所館內設置有 175 間客房、6 種房型，其中包括 118 間精選客房 (30 平方米)，41 間轉角客房 (34 平方米)、3 間豪華客房 (40 平方米)、4 間尊榮客房 (45 平方米)、2 間無障礙客房 (30 平方米)、和 7 間時代套房 (52 平方米)，開幕初期，精選客房價格設定在平日每晚 3360 元起，力拚以 4000 元有找的價格快速搶下北市住宿市場的一席之地。

統一集團 BEING SPA 進駐台北時代寓所。(鉅亨網記者王莞甯攝)

比較特別的是，台北時代寓所內並未設置餐廳，反而引進全台首家設置在飯店內的統一星巴克，以及同為統一集團的 SPA 品牌 BEING SPA，住客早餐將由星巴克提供。

希爾頓酒店集團目前在台已插旗 3 個品牌，分別為 2018 年開幕的台北新板希爾頓 (Hilton)、台北中山逸林酒店 (Double Tree)，以及今日發表的台北時代寓所 (Tapestry Collection by Hilton)。