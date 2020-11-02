〈ITF旅展〉住宿券、餐券大熱賣 多家飯店集團業績進補

一年一度的 ITF 台北國際旅展於今 (2) 日落幕，據大會公布，今年觀展人次有減少現象，但在國旅爆發性需求下，住宿券、餐券逆勢大熱賣，雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團三大住宿券狂銷，寒舍 (2739-TW) 旗下礁溪寒沐總計賣出 4500 張住宿券，慕軒飯店餐券熱賣 5500 張，而六福 (2705-TW) 業績衝破 4000 萬元、年增近 20% 後，再推線上晚鳥限定商品，做最後業績衝刺。

雲朗觀光指出，於台北旅展櫃位中最為熱賣的券種分別為「翰兆品聯合住宿券」和「君品酒店套房住宿券」和「雲品溫泉酒店湖景住宿套券」，價格為 2250 元、4800 元和 47888 元，在實體旅展的銷售上，較去年同期成長超過雙倍。

而歷年最受歡迎的君品酒店餐券，如牛排吃到飽、大閘蟹等餐飲活動，訂位已滿至明年 1 月，雲朗觀光認為，可預期未來國旅與飯店用餐仍將是消費一大趨勢，樂觀看待 2021 年的國旅市場將依舊暢旺。

寒舍表示，此次旅展整合線上與線下資源締造 1.5 億元佳績，年增 7%，儘管入場人數雖受疫情影響減少一半以上，但旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店四館於現場業績達約 8000 萬元，其中，台北寒舍艾美探索廚房熱銷 4.5 萬客自助餐券，台北喜來登十二廚也賣出近 2 萬客餐券，而礁溪寒沐總計賣出 4500 張住宿券。

國泰飯店觀光事業指出，4 天現場旅展總營收衝破 1300 萬元，年增 2 倍，其中，今年首度販售的「和逸 & 慕軒飯店聯合住宿券 2500 元」，占實體旅展營收達 50%，而「慕軒飯店 GUSTOSO 早 / 午 / 晚餐通用券 590 元」熱銷 5500 張，旅展最後一天更出現一次購買 500 張、為員工尾牙聚餐購買的企業買家，而線上旅展仍持續進行中，預計總業績將達 2800 萬元目標。

六福旅遊集團也指出，今年從線上早鳥到現場旅展，每日業績皆較去年同期成長，而為服務無法來到現場的民眾，線上旅展再延長至 11 月 6 日，並推出晚鳥限定商品「關西六福莊 犀牛艾瑪慶出嫁 ‧ 住房專案 12,999 元」，樂觀估旅展總業績將達 4200 萬元，年增 18%。