威剛跨足綠能物流市場 商用電動三輪車明年Q3量產

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (27) 日宣布跨足綠能物流市場，旗下品牌「威速登」推出首款專為物流業者設計的商用電動三輪車，目前訂單已排滿，預計明年第三季量產。

威速登推出的首款商用電動三輪車，最大載重 200 公斤、容積逾 800 公升，時速最高可達 80 公里，滿電時續航力為 100 公里，是全台唯一符合歐盟轉彎穩定性規定的電動三輪車，搶攻商用物流商機；而威速登為威剛轉投資公司、持股約 56.83%。

威剛董事長陳立白表示，看好電動車成為未來全球發展趨勢，威剛 5 年前投入電動車馬達研發，特別是今年受到新冠肺炎疫情影響，全球物流需求快速增長，促使公司加快推出電動三輪車腳步。

威速登電動三輪車最核心的電動馬達及控制器系統，都是由威剛自主研發製造，並獲台灣及國際多項發明與新型專利，車體是與國內知名機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 合作，電源系統則與 Gogoro Network 智慧電池交換平台合作。

陳立白指出，目前威速登商用電動三輪車定價 20 萬元有找，未來隨著生產量放大，還會有降價空間，且除買斷外，租賃模式也是選項之一，已有許多金融業者有興趣，未來市場空間可期。

威速登商用電動三輪車目前潛在客戶包括 Momo、嘉里大榮物流、新竹物流等，中華郵政也是目標客戶。陳立白表示，目前物流業者訂單已排滿，產品預計明年上半年陸續交貨，第三季起量產，但還要看協力夥伴宏佳騰的產能情況，現階段不敢接太多訂單。

威速登首款車型採用換電系統，不過，陳立白透露，每個客戶要的解決方案不同，未來也會開發快充系統車型，並將進軍中國、東南亞，甚至日本、韓國等市場。

威速登目前產能在台灣，明年在蘇州廠也會建置產線，也考慮在中國華北地區的天津或青島建產能，未來除供應中國當地市場外，也可出貨至東協國家，中國產能可望於明年第四季量產。

