統一結盟葡萄王 擬斥20.15億元內認購葡萄王私募股 持股8%

統一 (1216-TW) 今 (27) 日召開董事會，決議以每股價格不超過 170 元及總價不超過 20.15 億元，認購葡萄王 (1707-TW) 擬發行的私募普通股，取得葡萄王生技股票 1 萬 1851 張，占私募發行後股數 8%，統一取得葡萄王私募股權後，可望成為葡萄王最大法人股東。

統一集團致力成為泛亞洲生活產業領導品牌，順應消費大眾健康意識潮流，近年陸續推出 Simple-Fit 生活概念，結合旗下康是美、7-ELEVEN(2912-TW) 及 BEING fit 新世代健身房，推展全新複合通路，將美麗樂活、健康鮮食、運動保健等理念深植於消費者的生活型態。

統一指出，台灣將於 2025 年邁入超高齡社會，為迎接熟齡社會的來臨及預防保健觀念的提升，統一集團持續開發提供消費者健康生活的產品及服務，滿足各年齡層消費者對營養保健之需求。

統一表示，綜觀台灣保健食品市場，葡萄王生技以「健康專家、照顧全家」為核心願景名列龍頭之一，持續以專業的保健食品專家與理念守護著消費者的健康，歷年來持續開發的產品如康貝特、薑黃、益生菌系列等皆深受消費者喜愛與認同。

此次，統一藉由認購葡萄王生技發行之私募普通股成為股東之一，將積極借力雙方優勢資源以發展優質新產品及新服務，不僅在產品研發、食安檢測、代理銷售、生產代工互補合作之外，更將聚焦推動海外市場之開拓，期能以多樣化的產品與多元化的通路，搶占亞洲營養保健食品的市場。

統一企業指出，相信以統一集團海內外龐大的銷售網絡，再加上葡萄王生技健康專家產品之研發優勢，一定能為全亞洲的消費者提供更好的服務，實現健康快樂生活的體驗。

統一企業指出，統一集團將持續豐富多元化的產品與服務，以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造＋研發」、「貿易＋流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，建構「亞洲生活品牌服務走廊」，擴展以亞洲為主的海外市場，啟動第二個 50 年的成長動能。