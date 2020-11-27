經濟部通過八家中小企業擴大投資台灣30億元

經濟部投資台灣事務所今 (27) 日公告，再通過志同塑膠工業、鋒霈環境科技、合錩國際、國田興業、進鑫金屬、瑞振工業、矽碁科技等 8 家中小企業擴大投資台灣 30 億元，累積投資台灣三大方案已有 733 家企業，投資約 1 兆 1464 億元。

經濟部表示，志同塑膠工業是寶特瓶專業製造商，為擴增業務、打造一站式整體服務平台、建立自有品牌，將斥資近 7 億元在新竹湖口設立飲料充填廠，並引進智慧製造系統與技術，鋁門窗製造廠國田興業則計畫斥資逾 6 億元，在嘉義馬稠後產業園區興建新廠，打造 8 條自動化鋁門窗生產線。

進鑫金屬以自有品牌「牛 88」行銷不鏽鋼鍋具，計劃投資近 5 億元在台南興建新吉廠，既有安南二廠也將導入智慧化設備，解決人力運輸問題，自行車製造材料廠瑞振工業也因應產業發展，同樣將斥資 5 億元在彰化秀水鄉興建廠房，提升自行車製造彈性能力。

鍍膜真空製程設備商矽碁科技，也考量未來市場發展，計劃斥資近 2 億元，在新竹鳳山工業區興建廠房與辦公大樓，並建置高精密測量生產設備與智慧化系統，不鏽鋼材料加工廠合錩國際也計畫在桃園蘆竹廠，擴大投入逾 1 億元，打造智慧數控整平裁剪產線，提升海外接單能力。

此外，水處理技術服務及循環經濟解決方案廠鋒霈環境科技，為擴大滿足半導體客戶需求，將擴大投入逾 5000 萬，在彰化西濱既有廠房增設特用化學品產線，投入新技術應用開發。