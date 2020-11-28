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〈紐約匯市〉投資人轉抱風險資產 美元跌至近三個月低點 本月貶逾2%

鉅亨網編譯余曉惠
投資人轉抱風險資產 美元跌至近三個月低 本月貶逾2% (圖:AFP)
投資人轉抱風險資產 美元跌至近三個月低 本月貶逾2% (圖:AFP)
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美元兌一籃子貨幣周五 (27 日) 續貶並觸及近三個月低點，反映在中國強勁的經濟數據下，投資人轉抱風險貨幣，紐元澳幣勁升。

由於拜登贏得美國總統大選、新冠肺炎疫苗研發取得進展，避險需求下降，美元本月以來已經貶值逾 2%。

DXY 美元指數周五紐約尾盤下跌 0.24%，盤中一度跌抵 91.756，為 9 月 1 日以來的最低，但並未觸及 9 月低點 91.737；上回觸及此低點是在 2018 年 4 月。

美元指數走勢
美元指數走勢

年終購物季在感恩節隔日的「黑色星期五」揭開序幕，而美國 COVID-19 住院人數也在同日創新高。美股在疫苗樂觀情緒中上漲，那斯達克綜合指數收盤創新高。

加拿大外匯銀行外匯策略主管 Erik Bregar 表示，美元在月底面臨賣壓，，原因是美股本月強勁上漲後，投資者為了平衡投資組合在月底拋售美元。他說：「本周一直有傳聞說美元將在周一之前出現拋售潮。本周每天倫敦定盤前，美元都遭到拋售。」

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示，時值感恩節連假，許多美國交易員周五仍在休假，匯市成交量減少可能放大了美元走勢。

不過 Rai 認為美元長期看空，「我們認為美元還有進一步下滑的空間。」

英鎊走勢疲軟，英鎊美元貶值 0.45%，歐元英鎊勁升 0.78%。

歐盟和英國表示，英國脫歐協議仍存在重大分歧。歐盟首席談判代表準備前往倫敦做最後的努力，避免歷時五年的英國脫歐危機以混亂的結局劃下句點。

英鎊除外，美元兌其他主要貨幣幾乎全面下滑。

中國經濟數據提振匯市風險胃納。中國 10 月工業企業利潤年增 28%，連六個月成長且為四年來最大增幅；工業企業利潤前 10 個月轉盈，為今年來首見。

投資人轉抱大宗商品貨幣這類風險較高的資產，澳幣美元升 0.41%，登上 9 月以來高點；紐元美元揚升 0.21%，站上逾三年新高；加元美元升 0.23%。

歐元美元上揚 0.39%，報 1.1952 美元，對歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩 (Philip Lane) 的悲觀言論反應不大。

連恩周四警告，歐元區經濟出現融資緊張的初步跡象，將斟酌調整貨幣政策工具。ECB 兩周後將召開決策會議，外界普遍預期，ECB 將擴大目前規模 1.35 兆歐元的資產購買計畫，為銀行提供更多長期資金。

截至周六 (28 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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